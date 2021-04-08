У чому полягає суть податкової амністії, яку зараз планує ввести українська влада? На це питання відповів економіст Олексій Кущ у своєму блозі «Чесний погляд на економіку» .

Кущ пояснює, що те, що нам зараз відомо про цей законопроєкт, навіть за уважного перечитування документів, – це лише вершина, нижня ж частина айсберга досі ховається під водою. А відтак ми не знаємо, до чого саме має призвести ця податкова амністія.

Тим не менш, у цій справі варто враховувати, що закон і не має ще свого остаточного оформлення. Так, дещо досі на рівні ідеї. Але економіст переконаний, що якраз-таки чиновники точно знають, якими будуть результати ухвалення законопроєкту. «Вони вже прекрасно розуміють, для чого це робиться і до яких наслідків це повинно привести», - каже він.

Із того, що відомо на цей момент, Кущ розповідає те, як відбуватиметься амністія для капіталів, зароблених у попередні десятиліття. Так, передбачається сплата податку, але він теж має свої ставки. 2,5% від суми, яка йде на легалізацію, потрібно платити за умови, що ці кошти будуть вкладені в ОВДП. Податок у 5% передбачається за легалізацію цінних паперів, грошей та майна, що перебувають на території України. «Якщо ти легалізуєш майно, фінансові активи, які перебувають за кордоном, ти заплатиш 9%», - закінчує Кущ.

Нагадуємо, Чаплига заявив, що в Україні податкова система підлаштована під олігархів .