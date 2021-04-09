Про те, як підприємці створювали свій бізнес у 1990-х роках, розповів у програмі Тараса Загороднього «Знай наших» Дмитро Олійник, Голова Ради Федерації роботодавців України та Голова наглядової ради ВАТ «Ветропак Гостомельський склозавод», а також пригадав, із чого починалася його власна кар’єра у перші роки незалежної України.

Згадуючи, як створювався та розвивався бізнес у 1990-х роках, Олійник йде й стежками власної кар’єри. Так, спершу виробництво орієнтувалося на парфумерію, але попит як такий був відсутній. Отже, виникла проблема, яка потребувала розв’язку чимскоріш: переорієнтувати компанію на щось інше. «Можливо, нам трохи пощастило, але в Україну прийшла компанія “Кока-Кола”», - згадує він.

Олійник зізнається, що острах перед співпрацею із такою масштабною компанією був, адже вона вимагає високу якість. Спершу, каже гість програми, їхня продукція навіть не нагадувала ту, яку весь світ знає сьогодні. Та ризик все ж таки себе виправдав, вони підняли планку і зараз вийшли на рівень брендів світового значення - Coca-Cola, Pepsi, пивні компанії. «Не боги горшки ліплять», - принагідно згадує Олійник народну мудрість.

Експерт вважає, що до сьогоднішнього успіху доклалася вся компанія, адже на всі небезпеки та інвестиції для перших ризикованих кроків вони йшли разом. У середині 1990-х років, згадує він, Європейський банк реструктуризації та розвитку дав їм перший кредит ще й прямо компанії, а не за посередництвом українських банків. На питання, чому так сталось, Олійник відповідає однозначно: «ми були відкриті, ми не робили лівих схем». Відкритість, належні умови праці та гідна її оплата – це першочергові речі, якщо компанія хоче вийти на світовий ринок.

Нагадуємо, Олійник заявив, що система публічних закупівель не відкрила Україні ринок ЄС.

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