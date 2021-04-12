Про загрозу віялових відключень електрики для України у разі відсутності електроенергії з Росії розповів у програмі «Що далі» на каналі «Знай24» Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, колишній глава комітету з питань житлово-комунального господарства, доброустрою, екології та охорони довкілля Громадської ради при КМДА.

Насправді ця проблема з електрикою не виникла в один момент. Попенко вважає, що це тягнеться ще з СРСР. А на питання, чи вдасться ж подолати залежність від російської електроенергії, він не може відповісти однозначно: «Напевно, можемо».

Попенко розповідає про проблеми України в галузі енергетики: передусім це відсутність міністра, є ж лише тимчасовий виконувач його обов’язків. Інша проблема – старі теплоелектростанції, які в експлуатації з 1950-1960-х років. Реконструкції, звісно ж, теж не було.

Водночас ситуація з енергетикою в країні загострюється: точиться війна за вплив. Зокрема, Попенко розповідає, як торік Енергоатом продавав енергію наперед доволі дешево, а Центренерго на фоні минулих прибуткових років зараз несе лише збитки. «Ринок електроенергії не налагоджено - так його, по суті, і немає», – вважає він.

Нагадуємо, Котенкова розповіла про проблеми на енергетичному ринку.

Раніше Politeka повідомляла про те, що імпорт струму повертає Україну в енергетичну залежність від Росії.



