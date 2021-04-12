Об угрозе веерных отключений электричества для Украины в случае отсутствия электроэнергии из России рассказал в программе «Что дальше» на канале «Знай24» Олег Попенко, председатель союза потребителей коммунальных услуг, бывший глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды общественного совета при КГГА.
На самом деле эта проблема с электричеством не возникла внезапно. Попенко считает, что это тянется еще с СССР. А на вопрос, удастся же преодолеть зависимость от российской электроэнергии, он не может ответить однозначно: «Наверное, можем».
Попенко рассказывает о проблемах Украины в области энергетики: прежде всего это отсутствие министра, есть же только временно исполняющий его обязанности. Другая проблема - старые теплоэлектростанции, которые в эксплуатации с 1950-1960-х годов. Реконструкции, конечно же, тоже не было.
В то же время ситуация с энергетикой в стране обостряется: идет война за влияние. В частности, Попенко рассказывает, как в прошлом году Энергоатом продавал энергию наперед довольно дешево, а Центрэнерго на фоне прошлых прибыльных лет сейчас несет только убытки. «Рынок электроэнергии не улажен - так его, по сути, и нет», - считает он.
Напоминаем, Котенкова рассказала о проблемах на энергетическом рынке.
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Ранее Politeka сообщала о том, что импорт тока возвращает Украину в энергетическую зависимость от России.