Об угрозе веерных отключений электричества для Украины в случае отсутствия электроэнергии из России рассказал в программе «Что дальше» на канале «Знай24» Олег Попенко, председатель союза потребителей коммунальных услуг, бывший глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды общественного совета при КГГА.

На самом деле эта проблема с электричеством не возникла внезапно. Попенко считает, что это тянется еще с СССР. А на вопрос, удастся же преодолеть зависимость от российской электроэнергии, он не может ответить однозначно: «Наверное, можем».

Попенко рассказывает о проблемах Украины в области энергетики: прежде всего это отсутствие министра, есть же только временно исполняющий его обязанности. Другая проблема - старые теплоэлектростанции, которые в эксплуатации с 1950-1960-х годов. Реконструкции, конечно же, тоже не было.

В то же время ситуация с энергетикой в ​​стране обостряется: идет война за влияние. В частности, Попенко рассказывает, как в прошлом году Энергоатом продавал энергию наперед довольно дешево, а Центрэнерго на фоне прошлых прибыльных лет сейчас несет только убытки. «Рынок электроэнергии не улажен - так его, по сути, и нет», - считает он.

Напоминаем, Котенкова рассказала о проблемах на энергетическом рынке.

Ранее Politeka сообщала о том, что импорт тока возвращает Украину в энергетическую зависимость от России.