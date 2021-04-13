Борг України становить 85 мільярдів доларів. Передумовою його повернення є зростання економіки, чого, на жаль, не спостерігається.

Так заявив у програмі «Що далі?» з Любов’ю Завальнюк на каналі «Знай24» Юрій Атаманюк, генерал-майор податкової поліції України.

Зараз насправді багато розмов точиться довкола Міжнародного валютного фонду. Зокрема йому Україна винна 1,7 млрд, якщо ж підрахувати заборгованість й іншим кредиторам, то загальна сума, каже Атаманюк, перевищує 85 млрд доларів. Допоки борги ростуть, бюджет падає. Гість програми зазначає, що цього року спостерігається рекордний дефіцит: бюджет становить 250 млрд грн.

«Яким чином можна перекривати це?», - озвучує генерал-майор логічне питання. Для цього необхідний ріст економічних показників, у такому разі зросли би й податки, зріс би й бюджет. Але українська економіка зовсім не в тому стані. Атаманюк також нагадує, що звучали обіцянки про ріст економіки у 2021 році на 4,6%. «Що ми маємо - за фактом, за результатами перших двох місяців, ми маємо падіння 2,8%», - каже він.

Ситуація ж із Міжнародним валютним фондом складається так: співпраця не скасовується, але двох траншів по 700 млн доларів Україна так і не має.

Нагадуємо, Атаманюк розповів, що для України є альтернатива МВФ у Пекіні.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Атаманюк звернувся до українських політиків із питаннями щодо стану країни.