Як відомо, на відкритий ринок землі передусім виходять фізичні особи. Але Олексій Кущ, експерт і економіст, розповів у своєму блозі «Чесний погляд на економіку», що можливі зміни у законодавстві: право першості отримають юридичні особи.

Кущ вважає, що просто так справа із першістю фізичних осіб на земельному ринку не закінчиться. «З'являться всілякі схеми, коли за допомогою фізичних осіб земля буде перерозподілятися на користь кінцевих бенефіціарів», - стверджує він. На думку економіста, сірі особи виступлять у цій справі засобом, за допомогою якого український чорнозем потрапить до рук західних інвестиційних фондів.

Ще один важливий момент, на який Кущ звертає увагу, - це можливість іноземних банків надавати кредити під заставу ділянок землі. «Вони можуть їх забирати потім, якщо кредит не погашений, собі у власність», - розповідає він. Хай у теорії і передбачається, що за певний період часу земля має бути продана, але механізми примусу в української влади відсутні, отже, на це розраховувати не варто. Економіст також вважає, що земельна реформа проведена спеціально із відсутністю механізмів регулювання та захисту в цьому питанні.

Принагідно експерт проводить паралелі із ломбардом, де заставу, хоч і оформлюють як кредит, але по неї ніхто не повертається. Так ось, на основі іноземних банків у державі і виникнуть умовні земельні ломбарди з кредитами, які можна назвати свідомо неповоротними. «Маскуючи під кредитування, якого насправді не буде, вони просто через заставні схеми будуть забирати цю землю собі», - пояснює Кущ.

Нагадуємо, Кущ розповів, до чого призведе дискусія між банками і торговельними мережами через зниження еквайрингової комісії.

Раніше Politeka повідомляла про те, що банківська система пухне від прибутку, поки реальний сектор економіки загинається.



