У Приватбанку відмовляють в оформленні послуги "оплата частинами", попри хорошу кредитну історію
Як передає Politeka.net, про це повідомив незадоволений клієнт банку на порталі "Мінфін".
За словами чоловіка, він співпрацює з банком з 2014 року і досі не стикався з такою проблемою.
"Постійно генерую надходження виручки. Кредитний ліміт на картці 50 тис грн. Час від часу користуюся послугою «оплата частинами». Причому намагаюся закривати раніше. Сьогодні хотів купити в розетці побутової техніки на 20 тис.розбити на 10 місяців. Приват відмовив. Заходжу в додаток, ліміт на видачу 0", - поділився чоловік.
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Він зазначив, що відмова була помилковою, оскільки його кредитний рейтинг становить 90%.
"Пишу на підтримку" чому«, підтримка пише»погана кредитна історія, починайте брати кредити, щоб поліпшити". Пишу "так це жарт якась, це не причина, прошу об'єктивно відписати причину відмови". У відповідь "ми не зобов'язані нічого пояснювати". По суті, я як клієнт, був посланий", - написав незадоволений клієнт.
Щоб уникнути Я схожих ситуацій, в ПриватБанку порадили чоловікові активно користуватися кредитною карткою в межах свого ліміту.
"Не допускайте прострочень, активно користуйтеся послугами ПриватБанку. Бо ліміти регулярно переглядаються і аналізуються, ви можете в будь-який момент отримати повідомлення від банку, де буде вказано, що ліміт за послугою збільшений і ви зможете ним скористатися", - написали співробітники банку під відгуком чоловіка.
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