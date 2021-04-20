Ми перетворилися у світове казино?

Про це в програмі «Чаплига відповідає» розмірковує політолог і анархіст Михайло Чаплига.

«Ми перетворилися у світове казино. Казино працює дуже просто: Національний банк друкує гривню. Він підкріплює банки, а вони звертаються за рефінансом. Це робиться, умовно кажучи, під п'ять відсотків», - каже анархіст.

Але, за його словами, тут на сцені з'являється Міністерство фінансів, яке говорить: а ми хочемо продати облігації державної позики. І ми їх будемо продавати під десять відсотків. Тобто в Нацбанку можна отримати сто гривень під п'ять відсотків, а у Мінфіну купити облігації під десять. І ці облігації гарантуються усім майном держави.

«Далі відбувається перехресне погашення, і я на рівному місці отримую п'ять відсотків. Але ніякої живої економіки в усьому цьому немає. У Пенсійному фонді нам кажуть: ви будете отримувати стільки-то грошей. Але для цього вони повинні десь крутитися. А вони ніде не крутяться», - зазначає Михайло Чаплига.

Раніше, як повідомляє Politeka, він розповідав про імперські амбіції Великобританії і її прагненні повернути вплив на міжнародній арені.

Також Чаплига пояснив, чому він має намір балотуватися в президенти України.