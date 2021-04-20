Український політолог, правозахисник і громадський діяч Михайло Чаплига в своїй програмі «Чаплига відповідає» розповів, як зробити так, щоб українська земля залишилася в Україні.

«Я свого часу висунув таку цитату... Якщо ти підтримуєш політику знищення сіл на догоду якимось місцевим феодалам – то не дивуйся, коли на догоду транснаціоналам розчистять твою власну країну від народу. Або твою країну очистять від суб'єктності. Тому що суб'єктність саме там», - говорить експерт.

На його думку, в Україні потрібно розвивати переробку аграрної продукції.

«Я не великий прихильник розвитку сільської самодіяльності. Але в усьому світі люди займаються тим, щоб не збігалися в мегаполіси безземельні, бо роботи в мегаполісі особливо і не буде. А навпаки, роблять так, створюють умови, щоб людям було вигідно жити в маленьких містах, жити за містом. Відповідно, потрібно розвивати переробку. Що у нас зараз лобіюють? У нас зараз лобіюють, по суті, торгівлю надрами. Потрібна переробка!», - заявив Чаплига.

Він зазначив, що українську аграрну продукцію треба переробляти в Україні, а не за кордоном.

«Нам потрібно внутрішнє споживання інфраструктури розвивати. Нам потрібно загороджувальні мита ставити на те, щоб не вивозили звідси сировину, грубо кажучи, або надра. Щоб переробка здійснювалася тут», - резюмував політолог.

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