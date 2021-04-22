Той потенціал, який Україна має в аграрній та промисловій сфері зараз, можна легко втратити, якщо влада й надалі буде некомпетентно вирішувати економічні питання.

Так заявив у своєму блозі «Чесний погляд на економіку» експерт і економіст Олексій Кущ.

«Якщо подивитися на структуру турецького експорту 30 років тому, вона була дуже схожа на нашу сьогоднішню», - стверджує ведучий. Тому цілком можна уявити, щоб зараз до влади в Україні прийшли справді професіонали економічної галузі, створили відповідні інструменти та залучили би інвестиції, а відтак українське виробництво вийшло би на високий рівень доданої вартості.

Словом, щоб відбулося все те, що зробили в Туреччині давніше. Кущ зазначає, що сьогодні ця країна доволі успішна в економічному плані, вона постачає чи не найбільше електротехніки в Європу, а рівень доданої вартості на її продукції для експорту доволі високий. У такому разі навіть складно уявити, що ще у 1980-х роках вона займалася лише експортом сировини сільського господарства.

«Туреччина просто так на свій ринок не пускає», - попереджає Кущ. Взагалі політика держави в цьому плані доволі жорстка. Так, продавати свою національну продукцію на ринку Туреччини можна лише у своєму супермаркеті і ніяк інакше. «Потрібно будувати завод, який вироблятиме свою продукцію», - зазначає економіст і додає, що робочі місця на ньому займуть турки, податки – теж у бюджет Туреччини і в такому разі це будуть турецькі товари.

Зараз же ця держава займається активним розвитком інших сфер промисловості і не в останню чергу завдяки технологічним індустріальним паркам. Зокрема, Туреччина виявляє активні наміри досліджувати космос та посісти чільне місце у світі в цій справі. Так, турки вже мають авіакосмічне агентство і сильно наблизилися до будівництва свого ракетоносія та гелікоптера.

«Україна повинна створювати свою програму розвитку, яка дозволить через 20 років створити свій новий тип економічної системи», - стверджує Кущ, нагадуючи про досвід Туреччини, яка починала з тієї ж точки. Тим не менш, економіст застерігає від укладання угоди з Туреччиною про вільну торгівлю, адже в такому разі зміниться лише те, що на ринок України прийде маса дешевих турецьких товарів. «В зв’язку з чим інвестори не захочуть приходити в Україну» - попереджає він.

Нагадуємо, Кущ розповів про можливу участь арабських інвесторів у створенні в Україні страхової медицини.

Раніше Politeka повідомляла про те, що за оцінками Куща український національний бізнес є найбільшим інвестором.