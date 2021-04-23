Населення не може оплатити комунальні послуги, борги постійно ростуть, а на додачу до цього Кабмін своїм новим законопроєктом ще й поставив додаткові умови надання субсидій.
Про це розповіла у програмі «Суть подій» журналістка Любов Завальнюк, а також назвала суму, яку за комунальні послуги вже заборгували українці.
Оцінюючи ситуацію в країні із цінами на комунальні послуги, заборгованостями та новими обмеженнями для субсидій, Завальнюк вдається до іронії у бік влади. «Їм здається, що у нас на руках мільярди гривень, які ми зобов'язані вкласти в оплату комунальних послуг», - каже вона. Мовляв, держава переоцінює платоспроможність свого населення, адже сума боргів зростає не через жадібність.
Журналістка повідомляє дані, які надав Олег Попенко, експерт енергетичного ринку: на 26,6 млрд гривень зросла сума боргу за комунальні послуги з жовтня минулого року по лютий цього, натомість за аналогічний період торік ця сума збільшилася лише на 5 млрд. Отже, ріст боргу пришвидшився не менше, як у 5 разів. Якщо до цього додати це й відміну субсидій, то наслідки будуть ще серйознішими. «За словами Попенка, до кінця цього року борги по комуналці виростуть до 90 мільярдів гривень», - зазначає Завальнюк.
Вона також розповідає про рішення Міністерства юстицій щодо блокування рахунків боржників та списування боргів автоматично, що колись стосувалося лише аліментів.
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Нагадуємо, Завальнюк розповіла про ускладнення процедури отримання субсидій.
Раніше Politeka повідомляла про те, які нові жорсткі заходи будуть застосовуватися до боржників за комунальні послуги.