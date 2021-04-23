Населення не може оплатити комунальні послуги, борги постійно ростуть, а на додачу до цього Кабмін своїм новим законопроєктом ще й поставив додаткові умови надання субсидій.

Про це розповіла у програмі «Суть подій» журналістка Любов Завальнюк, а також назвала суму, яку за комунальні послуги вже заборгували українці.

Оцінюючи ситуацію в країні із цінами на комунальні послуги, заборгованостями та новими обмеженнями для субсидій, Завальнюк вдається до іронії у бік влади. «Їм здається, що у нас на руках мільярди гривень, які ми зобов'язані вкласти в оплату комунальних послуг», - каже вона. Мовляв, держава переоцінює платоспроможність свого населення, адже сума боргів зростає не через жадібність.

Журналістка повідомляє дані, які надав Олег Попенко, експерт енергетичного ринку: на 26,6 млрд гривень зросла сума боргу за комунальні послуги з жовтня минулого року по лютий цього, натомість за аналогічний період торік ця сума збільшилася лише на 5 млрд. Отже, ріст боргу пришвидшився не менше, як у 5 разів. Якщо до цього додати це й відміну субсидій, то наслідки будуть ще серйознішими. «За словами Попенка, до кінця цього року борги по комуналці виростуть до 90 мільярдів гривень», - зазначає Завальнюк.

Вона також розповідає про рішення Міністерства юстицій щодо блокування рахунків боржників та списування боргів автоматично, що колись стосувалося лише аліментів.

Нагадуємо, Завальнюк розповіла про ускладнення процедури отримання субсидій.

Раніше Politeka повідомляла про те, які нові жорсткі заходи будуть застосовуватися до боржників за комунальні послуги.



