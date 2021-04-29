У програмі Руслана Бізяєва «Культ Особистості» політолог Кость Бондаренко розповів, що причиною тарифного Майдану 2010 року став податковий кодекс та відчай людей, чиїх інтересів він торкнувся.

Експерт нагадує, що у листопаді 2010 року в Україні почався тарифний Майдан. З огляду на причини протесту людей, його називають ще податковим. «Це рух малого і середнього бізнесу проти нового податкового кодексу», - пояснює Бондаренко.

Так, кодекс торкнувся інтересів тих українців, що були на єдиному податку. З одного боку, люди на Майдан вийшли через відчай, з іншого – за рознарядкою. Бондаренко ділиться власним досвідом: його родичка зізналася, що опинилася на Майдані тому, що її, як і багатьох інших, туди просто привезли.

Так, за присутність на протестах та мітингах тоді людям платили, хоч зараз ці кошти й зовсім не значні, наприклад, 100 гривень. «Почали ходити чутки, що деякі люди з уряду спеціально навіть стимулюють цей Майдан, підвозять гроші на цей Майдан», - розповідає політолог.

Він стверджує, що Майдан 2010 року зібрався як протест проти влади в особах Азарова і Тігіпка, адже перший був главою уряду, а другий – радше уособленням. Так, Майдан зібрали для того, аби змістити цих осіб з їхніх посад. «Щоб врешті-решт змусити Януковича скинути Азарова, відправити у відставку Азарова», - пояснює Бондаренко.

Нагадуємо, Бондаренко розповів про свій відхід з політики.

Раніше Politeka повідомляла про те, що партія «Свобода» була радше експериментом.



