Економіст Олексій Кущ у програмі Михайла Чаплиги «Скажи-ка, дядя» розповів, чому Україна не розвивається.

«Ось в Україні проблема в чому? Що ми думаємо, як Росія буде згинатися під санкціями, але ми не даємо головну відповідь на головне питання – а чому ми без санкцій не можемо ефективно розвиватися? Ось у нас же немає жодних санкцій», - говорить експерт.

За його словами, зараз відбувається «РНБОнізація» країни.

«Ми начебто рухаємося до Євросоюзу, в НАТО... У нас з Європою угода про зону вільної торгівлі, на нас ніхто санкцій не накладав, ну, крім Росії, але вони там особливо на нас не діють... Ну а де розвиток? Де динаміка?», - обурився Кущ.

Він підкреслив, що всі механізми управління країною дуже схожі на радянські механізми, тому що «виборець повинен бути або ситий, або добре наляканий».

«Та ж ідеологія, позбавлення громадянства і все інше. Коли це все почалося, ось ця ідеологічна вакханалія, я відразу згадав ось ці останні роки радянського союзу. І я жахнувся, бо я прекрасно пам'ятаю, чим в Радянському союзі це закінчилося. Тому що коли ти починаєш обволікати все в ідеологію – культуру, мову і все інше... Коли ти це не обволікаєш в ідеологію – воно популярне, люди цим цікавляться. Як тільки ти починаєш заганяти в офіціоз, в ідеологію – все, воно відвертає», - стверджує фінансовий аналітик.

На його думку, ідеологія допомагає владі грабувати країну.

«Вони ж повинні якось прикривати цю порожнечу. Вони ж не можуть сказати: «Ми ось нічого не робимо, країна не розвивається, і це відбувається просто так». Вони повинні сказати: «Це ідеологія, це серйозно», - сказав Кущ.

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