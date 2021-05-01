У Приватбанку відмовляють клієнтам у користуванні особистими коштами

Як передає Politeka.net, про це повідомив клієнт банку на порталі "Мінфін".

За його словами, він вже не один рік є клієнтом ПриватБанку, але подібне сталося з ним вперше.

"Веду підприємницьку діяльність, все в рамках закону. Сплачую всі податки. Хотів скористатися своїми заробленими коштами, після сплати податків. І що ви думаєте? Виявляється я не маю права! Отримав від банку запит про походження коштів", - розповів клієнт.

Чоловік зазначив, що подав все, що було запитані документи і пояснення, але все одно отримав відмову.

"Написали, що потрібна додаткова інформація. Знову написав і подав. Цей банк розглядав мою заявку 5 робочих днів, а регламент у них 3! І що у відповідь знову той же запит!!! Я питаю про конкретизацію, а мені "фахівець" тупо пересилає одне і те ж повідомлення!!! Що мені робити? Як працювати??? І так цей карантин без роботи залишив, так ще й банк не дозволяє користуватися своїми коштами!",- підсумував незадоволений клієнт.

Співробітники ПриватБанку вже відреагували на скаргу і пообіцяли розібратися.

"Йдемо в особисті повідомлення, щоб уточнити інформацію і детально розглянути ситуацію", - йдеться у відповіді банку.

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