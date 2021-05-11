Економіст Юрій Атманюк у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» заявив, що українській владі слід вирішити економічні проблеми країни, а не сподіватися на допомогу західних партнерів.
«У «Північному потоці» не зацікавлена одна держава – це Україна. Ось це однозначно. Як і у військовому конфлікті на Сході не зацікавлена тільки одна держава – Україна. Як і в економічній кризі, яка у нас. Так, як і в великому потоці трудових мігрантів, які йдуть з України як наслідок всіх цих проблем... Не зацікавлена тільки Україна», - говорить експерт.
На його думку, Україна повинна вирішити свої внутрішні проблеми, а не сподіватися на західних партнерів.
«Ось ця ілюзія, що нам повинна допомогти Америка, нам повинні допомогти Брюссель, там уже з Анкарою загравали, що основна проблема – Москва... Це все не працює. Основна проблема у нас тут. Влада не може навести лад в економіці, влада не може навести лад з витрачанням бюджетних коштів та з доходами бюджету», - сказав Атаманюк.
Він стверджує, що непропорційний, нелогічний і несправедливий перерозподіл ресурсів в країні не помічає тільки «сліпий і глухий».
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«З одного боку йде зубожіння населення, з іншого боку – збільшення кількості мільйонерів... Нічого не робиться для зміни цієї системи, немає жодної програми економічного розвитку, залучення інвестицій, крім декларацій. Немає жодного реального відпрацювання олігархату, крім, знову-таки, заяв. І немає наведення ладу на бюджетоутворюючих потоках – всі схеми працюють, вся корупція працює, все розкрадання працює, ми чуємо тільки декларації», - резюмував економіст.
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