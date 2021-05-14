В ефірі програми «Суб’єктивно з Янікою Мерило» український підприємець і громадський діяч Валерій Пекар розповів про те, якою бачить логіку створення сильної сучасної України і виділив три основні рівні будівництва держави.

Гість програми порівнює будівництво сильної незалежної країни з будівництвом будівлі.

«Якщо говорити про те, яким чином побудована логіка розвитку країни, то я би сказав так: на першому, базовому рівні фундамент нашої будівлі, майбутнє країни - це економічна і фінансова стабільність. Без цього нічого не можна зробити, тому що це надає ресурсу, щоб далі рухатися», - розповів він.

Наступним етапом, за словами Пекара, є будівництво інституцій. Інституції – це перший поверх будівлі, на яких все тримається. Тут, зазначає він, ключову роль грають дві реформи – судова реформа і реформа державного управління.

«Наступний другий поверх - це економічна свобода. Нагадаю, Україна зараз 127 в світі за рівнем економічної свободи, останні в Європі. До Гондурасу нам ще розвиватися і розвиватися, ми ще дуже нескоро його наздоженемо, якщо будемо йти такими темпами», - вважає Пекар.

Він зазначив, що цей етап можна здійснити буквально за кілька років, маючи ефективну судову реформу і реформу державного управління, тобто, маючи вже побудований перший поверх, другий можна побудувати достатньо швидко - за 3-4 роки.

«І після того власне наступний поверх - це те, що ми всі любимо, це розвиток людського капіталу. Це нова освіта, інша система охорони здоров’я. Для цього потрібні величезні гроші, які дасть нам другий поверх. Отака логіка будівництва нашого розвитку», - заявив Пекар.

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