Згідно з рішенням суду один власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення може отримати у своє володіння всі інші сусідні ділянки. Так сказав у своєму блозі «Чесний погляд на економіку» експерт і економіст Олексій Кущ.

Ведучий пояснює, до чого призведе земельна реформа: землевласники, у володіннях яких перебувають земельні пули в населеному пункті, почнуть масово викуповувати паї його жителів. «Якщо хтось не захоче продавати йому землю, а вона межує з його ділянками, то він може через суд змусити цю людину продати цю землю. Тобто фактично через суд забере цю землю собі», - констатує Кущ.

Водночас він посилається на законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення», який передбачає надання взамін певної альтернативи, іншої ділянки землі.

Хай там що, але соціологічні опитування, вказує економіст, говорять загалом про негативну реакцію населення на земельну реформу, адже українці не хочуть втрачати землю.

«Хто їх питатиме?», - каже Кущ. Він пояснює, що попри небажання людей продавати свої земельні ділянки їх змусить це зробити суд, якщо землевласник до нього звернеться. Водночас у такому переплетінні земельної та судової реформ експерт вбачає ніщо інше, як створення ідеального інструменту привласнення землі. «При цьому великому земельному власнику, який захоче провести консолідацію земель надається право в досудовому порядку розробити новий проєкт землеустрою», - зазначає Кущ.

Нагадуємо, Кущ попередив, що після підвищення податків бізнес втратить потенціал для розвитку.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Кущ назвав «Нафтогаз України» інструментом зняття соціальної ренти.



