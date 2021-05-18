Заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" розповів про те, чи все так прозоро із продажем землі.
“З 1 липня 2021 року ми матимемо право реалізації продажу землі для фізичних осіб-українців в розмірі і концентрації землі 100 гектарів. Протягом оцих 3 років перехідного періоду, коли ми будемо бачити, як будуть розвиватися ці земельні відносини в Україні - з 2024 року матимуть доступ на ринок юридичні особи. Але теж дуже важливий момент: в цьому законі було прописано, що кінцевим бенефіціаром, власником юридичної особи - має бути українець. Там є чітке обмеження по концентрації землі теж”, - сказав Денис Марчук.
За його словами, для фізичної особи обмеження буде на рівні 100 гектарів, а для юридичних осіб можна буде збільшити земельний банк до 10 тис. гектарів землі.
Він зазначив, що в Україні є органи, які будуть досліджувати юридичну складову реєстрації бізнесів. Якщо буде виявлено, що там присутній іноземець - то такий бізнес зобов’яжуть протягом певного періоду часу реалізувати через аукціон ці землі.
“Це було одне із ключових питань, чого побоюються люди. І це справедливо, тому що взяти за основу фінансову складову спроможності українського малого аграрного бізнесу, і взяти складову великих транснаціональних корпорацій, які є за кордоном, але які є і всередині країни - то ми вже будемо на старті програвати. І дійсно незрозуміло, в чиїх руках опиниться українська земля”, - додав Марчук.
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За його словами, результатом земельної децентралізації має бути зростання заможності українських фермерів.
Як повідомляла Politeka, Чаплига пояснив, чим небезпечний ринок землі для України.
Також Politeka повідомляла, що Пелюховський заявив про відкриття ринку землі для іноземців, що ця поправка була проголосована, і він не розумів, чому там аплодували.