Заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" розповів про те, чи все так прозоро із продажем землі.

“З 1 липня 2021 року ми матимемо право реалізації продажу землі для фізичних осіб-українців в розмірі і концентрації землі 100 гектарів. Протягом оцих 3 років перехідного періоду, коли ми будемо бачити, як будуть розвиватися ці земельні відносини в Україні - з 2024 року матимуть доступ на ринок юридичні особи. Але теж дуже важливий момент: в цьому законі було прописано, що кінцевим бенефіціаром, власником юридичної особи - має бути українець. Там є чітке обмеження по концентрації землі теж”, - сказав Денис Марчук.

За його словами, для фізичної особи обмеження буде на рівні 100 гектарів, а для юридичних осіб можна буде збільшити земельний банк до 10 тис. гектарів землі.

Він зазначив, що в Україні є органи, які будуть досліджувати юридичну складову реєстрації бізнесів. Якщо буде виявлено, що там присутній іноземець - то такий бізнес зобов’яжуть протягом певного періоду часу реалізувати через аукціон ці землі.

“Це було одне із ключових питань, чого побоюються люди. І це справедливо, тому що взяти за основу фінансову складову спроможності українського малого аграрного бізнесу, і взяти складову великих транснаціональних корпорацій, які є за кордоном, але які є і всередині країни - то ми вже будемо на старті програвати. І дійсно незрозуміло, в чиїх руках опиниться українська земля”, - додав Марчук.

За його словами, результатом земельної децентралізації має бути зростання заможності українських фермерів.

Як повідомляла Politeka , Чаплига пояснив, чим небезпечний ринок землі для України .