Чому не відбувається світова інфляція, якщо друкується величезна кількість грошей? Насправді вона відбувається, просто вона трансформується в зростання фондових індексів. Про це розповів експерт і економіст Олексій Кущ у своєму блозі «Чесний погляд на економіку» на YouTube.

«Коли говорять, що американські фондові індекси виросли на 30% - 40% за рік - це значить, що додаткова грошова маса, яка пішла на світові фінансові ринки, фактично привела до того, що фінансові активи знецінилися на ті самі 30% - 40%. Тобто світова інфляція відбувається в тих активах, куди надходять емітовані грошові кошти», - акцентував він.

Кущ повідомив, що кошти, які випускаються федеральною резервною системою США йшли в основному на фінансові ринки і банки, а в реальний сектор економіки вони йшли в дуже малій пропорції. Він сказав, відповідно інфляція в реальному секторі не перевищувала заданих орієнтирів в 1,5% - 2%.

«А ті інструменти, куди ці кошти потрапляли, вони якраз і піддавалися інфляції. Виходить, що не було ніякого реального зростання фінансових ринків і фондових індексів, була просто інфляція фондових індексів. Насправді ця інфляція фінансових і фондових ринків була не настільки невинною, як здається. А ця інфляція призводила до колосальної диспропорції в розподілі капіталу між фінансовим і реальним сектором економіки», - підкреслив він.

Кущ резюмував, що за рахунок цієї інфляції, яка відбувалася на фінансових ринках за рахунок фондових індексів, відбувався серйозний перерозподіл доходу від праці до капіталу. При чому, він підтвердив, що це говорять не тільки економісти-марксисти, але і такі знамениті західні економісти як Джордж Стіглер і Нуріель Рубіні.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Куща, що населення вже не отримує соціальні блага, а платить за них надвисоку ціну.