Почему не происходит мировая инфляция, если печатается огромное количество денег? На самом деле она происходит, просто она трансформируется в рост фондовых индексов. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.
«Когда говорят, что американские фондовые индексы выросли на 30% - 40% за год - это значит, что дополнительная денежная масса, которая пошла на мировые финансовые рынки, фактически привела к тому, что финансовые активы обесценились на те самые 30% - 40%. То есть мировая инфляция происходит в тех активах, куда поступают эмитированные денежные средства», - акцентировал он.
Кущ сообщил, что денежные средства, которые выпускаются федеральной резервной системой США шли в основном на финансовые рынки и банки, а в реальный сектор экономики они шли в очень малой пропорции. Он сказал, что соответственно инфляция в реальном секторе не превышала заданных ориентиров в 1,5 % - 2%.
«А те инструменты, куда эти денежные средства попадали, они как раз и поддавались инфляции. Получается, что не было никакого реального роста финансовых рынков и фондовых индексов, была просто инфляция фондовых индексов. На самом деле эта инфляция финансовых и фондовых рынков была не столь безобидной, как кажется. А эта инфляция приводила к колоссальной диспропорции в распределении капитала между финансовым и реальным сектором экономики», - подчеркнул он.
Кущ резюмировал, что за счет этой инфляции, которая происходила на финансовых рынках за счет фондовых индексов, происходило серьезное перераспределение дохода от труда к капиталу. При чем, он подтвердил, что это говорят не только экономисты-марксисты, но и такие знаменитые западные экономисты как Джордж Стиглер и Нуриэль Рубини.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Оля Полякова кардинально сменила образ, больше не "королева ночи": "Одуванчик ты наш"
Тело известного украинца нашли в центре города, фото: "Также расправились с его учителем"
Конфликт Израиля и Палестины достиг апогея, в ход пошли танки и вертолеты: жуткие кадры
Ядовитые существа атаковали украинцев, появились снимки: "После укуса тошнит"
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что население уже не получает социальные блага, а платит за них сверхвысокую цену.
Также ранее Кущ рассказывал, что после повышения налогов бизнес окончательно потеряет потенциал для развития - экономист.