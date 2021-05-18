Почему не происходит мировая инфляция, если печатается огромное количество денег? На самом деле она происходит, просто она трансформируется в рост фондовых индексов. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.

«Когда говорят, что американские фондовые индексы выросли на 30% - 40% за год - это значит, что дополнительная денежная масса, которая пошла на мировые финансовые рынки, фактически привела к тому, что финансовые активы обесценились на те самые 30% - 40%. То есть мировая инфляция происходит в тех активах, куда поступают эмитированные денежные средства», - акцентировал он.

Кущ сообщил, что денежные средства, которые выпускаются федеральной резервной системой США шли в основном на финансовые рынки и банки, а в реальный сектор экономики они шли в очень малой пропорции. Он сказал, что соответственно инфляция в реальном секторе не превышала заданных ориентиров в 1,5 % - 2%.

«А те инструменты, куда эти денежные средства попадали, они как раз и поддавались инфляции. Получается, что не было никакого реального роста финансовых рынков и фондовых индексов, была просто инфляция фондовых индексов. На самом деле эта инфляция финансовых и фондовых рынков была не столь безобидной, как кажется. А эта инфляция приводила к колоссальной диспропорции в распределении капитала между финансовым и реальным сектором экономики», - подчеркнул он.

Кущ резюмировал, что за счет этой инфляции, которая происходила на финансовых рынках за счет фондовых индексов, происходило серьезное перераспределение дохода от труда к капиталу. При чем, он подтвердил, что это говорят не только экономисты-марксисты, но и такие знаменитые западные экономисты как Джордж Стиглер и Нуриэль Рубини.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что население уже не получает социальные блага, а платит за них сверхвысокую цену.