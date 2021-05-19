Голова громадської організації «Асоціація перевізників Києва та області» Ігор Мойсеєнко у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» пояснив, що таке критична ситуація на маршрутах.

«Критична ситуація на маршрутах – це те, що дуже сильно впав пасажиропотік. Тобто ми коли працювали, починаючи з 23 березня, за спецперепустками, по ось цим жорстким карантинним обмеженням – пасажиропотік практично був відсутній. І ми щодня, випускаючи на лінії автобуси, отримували чисті збитки», - каже Мойсеєнко.

За його словами, за час локдауну в Києві маршрутники напрацювали мільйонні збитки і заборгованості, і зараз сфера перевезень пасажирів у столиці перебуває в дуже критичному стані.

«Тобто протягом, грубо кажучи, 2 місяців ми напрацювали мільйонні збитки, у нас виникли заборгованості по заробітній платі, виникли заборгованості перед постачальниками палива, запчастин... Також у нас є кредитні зобов'язання перед банками, які ми брали на покупку нового рухомого складу. Всі ось ці ось моменти призвели до того, що зараз ось ця сфера перевезень пасажирів у місті Київ знаходиться в дуже критичному стані», - заявив він.

Також Мойсеєнко розповів, як маршрутники планують пережити пандемію.

«Ми повністю підтримуємо законодавчі ініціативи нашого уряду, які стосуються саме транспортної сфери. Уже кілька народних депутатів зареєстрували законопроєкти, які передбачають собою перехід на нові принципи транспортної роботи. Тобто міста повинні купувати транспортну роботу у перевізників», - сказав глава Асоціації.

Він зазначив, що саме так це працює в Європі.

«В Європі в багатьох містах працюють і комунальні перевізники, і приватні. І вони отримують плату не від пасажирів, а отримують плату якраз за пасажирокілометри. Скільки вони проїхали кілометрів – стільки грошей і отримали. Їх абсолютно не цікавить, порожні автобуси їздять, чи є там якісь карантинні обмеження... В кінці місяця ці перевізники отримують фіксовану суму з бюджету міста», - резюмував Мойсеєнко.

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