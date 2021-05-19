Наша легка промисловість досить конкурентоспроможна, якщо держава не буде заважати її розвитку додатковими податками. Про це розповів підприємець Олександр Соколовський політологу Тарасу Загородньому у проєкті «Знай Наших» на YouTube.

«Для нашої та імпортної продукції на українському ринку були не рівні умови, бо ми платимо всі податки і завозимо сировину для пошиття медичного одягу зі сплатою ПДВ, а готова продукція медичного захисту приходила зі звільненням від сплати податку. Це було виправдано у квітні-травні минулого року, але потім це треба було терміново прибирати», - розповів він.

Соколовський сказав, що цю норму, яка дає можливість заходити захисній продукції на українські ринки без сплати ПДВ, тільки недавно скасував Кабінет Міністрів.

«При цьому сировину, з якої ми шиємо захисну продукцію, обкладали ПДВ. Я вважаю треба зробити рівні умови на ринку для всіх. Я не думаю, що в легкій промисловості «закон про локалізацію» щось кардинально змінить. Тому що у всіх державних поставках вітчизняні виробники не стикаються з тим, що західні виробники заходять, ставлять нижче ціну і виграють», - підкреслив він.



Соколовський резюмував, що легка промисловість в Україні перебуває в дуже жорстких конкурентних умовах. За його словами, по всій Україні розташована велика кількість швейних фабрик, тому як на місцевих тендерах, так і на центральних існує серйозна конкуренція.

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