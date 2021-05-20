Яка доля чекає в найближчому майбутньому українських олігархів? Це питання в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розглядає лідер Лібертаріанської партії «5.10» Геннадій Балашов.

«Якщо на території України діє стомільярдна корпорація та одномільярдний олігарх, то в олігарха немає шансів. Тим більше що корпорація може змінювати закони таким чином, щоб працювати на маленькій маржі. Олігарх працює з державними преференціями, він звільнений від податку на прибуток, на землю, і від інших податків. Якщо у них відняти всі ці привілеї, то олігархи збанкрутують, і тоді корпорації куплять їх підприємства», - вважає гість програми.

На його думку, після цього колишні олігархи все одно залишаться дуже багатими людьми, але вже не мільярдерами. Можливо, у кожного з них буде по сто або двісті мільйонів, але не більше. Зрозуміло, в тому випадку, якщо вони не сядуть - а деяким з них, на погляд Балашова, загрожує саме така доля.

«Якщо зараз посадити якогось олігарха, то його люди будуть обурюватися, а всі інші - аплодувати. Зеленський зміг знайти те, за що народ аплодує йому. І зараз він буде те використовувати на сто відсотків. Вже включився серіал «Знищення олігархів»», - говорить Геннадій Балашов.

Раніше, як повідомляє Politeka, він заявляв, що західні компанії не зацікавлені в націоналізації облгазів.

Також Балашов розповів про те, що необхідно для того, щоб українці почали заробляти по дві тисячі доларів на місяць.



