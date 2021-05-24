Авіаконструктор Анатолій Вовнянко у програмі «Романенко. Беседы» розповів, як працював «Антонов» після розпаду СРСР. За словами авіаконструктора, Петро Балабуєв врятував виробництво, відкривши новий проєкт.

«Коли з'явилася самостійна Україна, авіабудування збереглося саме завдяки Балабуєву (авіаконструктор, Герой України, - ред), тому що він створив авіакомпанію, так як фінансування підприємства повністю припинилося. У Радянському Союзі ми сиділи на бюджетному фінансуванні і отримували грошей, скільки хотіли», - зазначив Вовнянко.

За словами авіаконструктора, коли розвалювався СРСР, Петро Балабуєв відмовився віддавати 4 літаки, тому що фінансування було відсутнє. Як зазначив гість програми, Балабуєв був стратегічно далекозорою людиною, адже він за рахунок цих літаків побудував інші і зберіг виробництво.

«Петро Васильович (Балабуєв, - ред.) На початку 90-х вирішив створити на базі двигуна Д-18Т цілу масу нових літаків. Він хотів зробити літак типу А-300. Справа в тому, що в той час Радянський Союз купив літаки А-310 для польотів на великі відстані», - підкреслив Вовнянко.

Як зазначає гість програми, літаки, які були в наявності у Радянського Союзу, не здатні були літати без посадок на дозаправку на дуже тривалі відстані, тому Балабуєв і почав цей проєкт літака, який може пролітати 9 тисяч кілометрів.

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