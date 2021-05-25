У своїй програмі «Контрольний удар» політолог Максим Ялі пояснив, у чому полягає провальність української програми з видобутку газу, і заявив, що вона цілком могла би нівелювати ті негативні наслідки для України, до яких призведе Північний потік-2.

Ялі нагадує, що очікувати на нові американські санкції проти будівництва Північного потоку-2 не варто, адже адміністрація президента США відмовилася від цього. «Глави керуючої будівництвом компанії «AG» Варніга, який, якщо подивитися його біографію, є давнім другом Путіна і його кума», - додає експерт і зазначає, що він ще й колишній агент східнонімецької розвідки «Штазі».

Як каже політолог, раніше санкції били по Росії, а тепер їхня відсутність вдарить по Україні, зокрема по її газотранспортній системі та енергетичній безпеці. Тим не менш, він не перекладає провину за це на когось іншого, а, навпаки, звинувачує саму Україну.

Ведучий акцентує увагу на тому, що за 5 років вже цілком можна було знайти альтернативу російському газу і стати незалежною державою в цьому плані. Тим не менш, як каже Ялі, Україна й надалі купувала російський газ, щоправда, за допомого фірм «прокладок», за посередництва Словаччини.

«На жаль, ця програма по збільшенню видобутку газу була повністю провальна», - підсумовує він. Ялі нагадує, що уряд Гройсмана затвердив цю програму ще в далекому 2016 році. Експерт навіть називає точні цифри: згідно із завданням держкомпанії повинні були збільшити видобуток газу з 14,5 до 20 мільярдів кубів.

«У 2020 році ми закінчили показником, я маю на увазі Укргазвидобування, в 14,15 млрд куб газу, що було на 5% менше, ніж в 2019 році», - зазначає політолог. Отже, каже він, програма провалилася, а відповідав за це Коболєв, уже колишній глава Нафтогазу. Водночас Ялі не заперечує провини Наглядової ради компанії: замість контролю над реалізацією програми вона подавала цілком позитивні звіти.

Нагадуємо, Ялі заявив, що Путін не піде на повномасштабний наступ до зустрічі з Байденом .