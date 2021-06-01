У програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» шеф-редактор аналітичного видання «Хвиля» Юрій Романенко детальніше розповів про другу українську республіку, про передумови її виникнення, настрої та наміри. Як він каже, тоді криза в СРСР перейшла у свою гранично глибоку фазу, а українці і приблизно не розуміли, як виглядає капіталістичний світ за кордоном.

«З'являлися листівки, що Україна – як Франція», - згадує експерт. Тим не менш, як він каже, у таких гарних заявах замовчувалося, що ця нова Франція також і частина СРСР, величезного господарського комплексу.

Водночас Романенко звертає увагу, що стандарти СРСР не відповідали світовим стандартам, а тому стати частиною світового ринку було не так просто. Тому, пояснює він, в подальшому і Україні, і іншим колишнім республікам довелося втратити кластери економіки. «Полетіли вниз складні галузі, багато з яких були неконкурентними на зовнішніх ринках. А тих, що були конкурентними, туди не пускали», - розповідає шеф-редактор. Щодо цього він навіть іронізує: Україна хоче вивести в Європу свій АН-70, але там вже є свій Airbus 400.

Також експерт відкидає можливість Україні раптово вийти на інший рівень розвитку, як це вдалося іншим країнам. «Україна повинна була в 1991 році повторювати кроки Польщі або Чехії, або країн Балтії, але це було неможливо, в тому числі через велику зв'язність радянських економік», - пояснює він.

Принагідно Романенко згадує, що ще в радянській Україні йому випало проживати у харківському містечку, де простягалася гілка найбільших хімічних заводів. І ось там, розповідає він, відбувалася ненормальна ситуація: в будні люди працювали на заводі, а на вихідних – продавали з нього хлорку і порошок чи обмінювали на щось інше.

Нагадуємо, Романенко розповів про переділ власності в Україні та бартерну економіку на зорі «дикого капіталізму».

Раніше Politeka повідомляла про те, що Романенко прокоментував негласний корупційний договір еліти з державою в незалежній Україні.