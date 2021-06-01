Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, як будуть змінюватися пенсійні виплати влітку, і розповіла, якими будуть мінімальна і максимальна пенсії для українців.

Вона нагадала, що змінять прожитковий мінімум для непрацездатних громадян, в результаті чого мінімальна пенсія зросте на 85 грн і складе 1 854 грн. Відповідно, зазначає журналістка, ті, чия пенсія нараховувалася від заробітної плати, яка в п'ять разів перевищує середню, отримають надбавку 850 грн.

«Одночасно виростуть надбавки особам з інвалідністю, які постраждали в результаті війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Також зростуть пенсії за особливі заслуги. Всі заплановані урядом перерахунки виплат проводяться автоматично і не вимагають особистого звернення пенсіонерів», - говорить Завальнюк.

В результаті, пояснює журналістка, величина пенсійних виплат в Україні буде варіюватися від мінімальної, яка не може бути меншою за прожитковий мінімум, а надбавка за додатковий стаж становить 1% від нього, до максимальної, яка складе не більше десяти прожиткових мінімумів. Завальнюк зазначила, що зараз максимальна пенсія сягає 17 690 грн, а в липні складе 18 540 грн. З цього правила є виняток для суддів - розмір їх виплат не обмежений, додала вона.

«Наступне підвищення виплат заплановане на 1 жовтня. Воно торкнеться пенсіонерів у віці 75-80 років, яким буде встановлено місячну доплату до пенсії в розмірі 400 грн. Черговий перегляд прожиткового мінімуму та пов'язаних з ним пенсійних виплат відбудеться 1 грудня. Мінімальна пенсія підвищиться до 1 934 грн, а максимальна до 19 340», - зазначила Завальнюк.

Раніше Politeka повідомляла, що Завальнюк розповіла про проблеми пенсійних накопичень.

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