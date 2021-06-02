У програмі політолога Тараса Загороднього «Знай наших» експерт і економіст Олексій Кущ заявив, що цілком можливо створити тристоронній національний проєкт, у який би входили Україна, Катар і Туреччина.

Експерт розповідає, що цей проєкт стосується купівлі у Катару зрідженого природнього газу, тим паче, що країна має і флот для його доставки. «Ми зацікавлені в тому, щоб цей газ купувати, Україна може побудувати в Одесі термінал з прийому зрідженого природного газу і залишається тільки проблема Босфору», - зазначає він.

Проблему із Босфором Кущ пропонує вирішити, зацікавивши Туреччину в цьому проєкті в економічному плані. Він також додає, що з Катаром Туреччина – стратегічні союзники, отже, жодного конфлікту не буде.

Також економіст міркує, що, окрім Одеського терміналу, Катару можна було би запропонувати Одеський припортовий завод, що споживає найбільше газу та виробляє найбільше хімічної продукції. Тобто, як пояснює Кущ, Катар повинен бачити протекцію з боку України для свого внутрішнього ринку добрив і його захист завдяки митам.

«Тоді б у них вийшов дуже довгий ланцюжок створення додаткової вартості - газ, виробництво хімічних добрив, мінеральних добрив і продаж на нашому ринку кінцевого споживача», - каже він.

Загалом Кущ підсумовує, що цей національний проєкт із залученням Катару та Туреччини став би капіталізацією приблизно 2 млрд доларів. Експерт пояснює, які переваги отримає Україна з цього проєкту: альтернативне джерело газу, новий термінал для його приймання, 100% завантаження потужності ОПЗ з робочими місцями та податками, власні добрива та хімічна продукція, що означає звільнення від імпорту.

Нагадуємо, Кущ заявив, що навколо України утворюється кільце з недружніх країн .