Україна йде з перших місць порядку денного Америки, тому що вона вступає в смертельну сутичку зі своїм геополітичним суперником Китаєм. Про це розповів експерт і економіст Олексій Кущ у своєму блозі «Чесний погляд на економіку» на YouTube.
«Відповідно, як це буде відбуватися, з точки зору торгівлі, Китай вже давно переміг США, тобто у світовій торгівлі Китай – безперечний лідер. Зараз Китай перемагає, з точки зору економічного розвитку, тому що вже валовий продукт Китаю, якщо брати номінальний показник, наздоганяє США, а якщо брати за паритетом купівельної спроможності, то Китай – вже економіка номер один у світі», - підкреслив він.
Кущ розповів, що за чисельністю населення Китай природно більший, а зараз основне суперництво буде розгортатися саме у сфері інноваційного лідерства. І виконання завдання по світовому інноваційному лідерству вже поставлене в Китаї зі строками виконання на 2050 рік, підтвердив він, і воно цілком реальне.
«Природно, американці, програвши торгову боротьбу, а ми пам'ятаємо, що всі торгові війни, які Трамп починав з Китаєм, так ні до чого і не призвели. Торговий дефіцит США в торгівлі з Китаєм так і не зменшився, він як продавав свої товари на американському ринку, так і продає. А американці нічого не змогли запропонувати, щоб продавати на китайському ринку. Економічну боротьбу Китай виграє, тому що всі останні кризи зробили Китай тільки сильнішим, в той час як світ падав», - підтвердив він.
Кущ впевнений, що Китаю залишилося перемогти тільки інноваційно і зрозуміло, що американці зараз активно пручаються.
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«Але китайці все одно хочуть взяти лідерство, домігшись критичної маси інвестицій в науку, близько 250 мільярдів доларів вони інвестували в наукові розробки за останній рік», - резюмував він.
Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Куща, що обхідний характер російських газопроводів почав складатися вже давно.
Також раніше Кущ розповідав, що саме останнім часом було запущено два основних обхідні газопроводи.