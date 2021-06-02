Україна йде з перших місць порядку денного Америки, тому що вона вступає в смертельну сутичку зі своїм геополітичним суперником Китаєм. Про це розповів експерт і економіст Олексій Кущ у своєму блозі «Чесний погляд на економіку» на YouTube.

«Відповідно, як це буде відбуватися, з точки зору торгівлі, Китай вже давно переміг США, тобто у світовій торгівлі Китай – безперечний лідер. Зараз Китай перемагає, з точки зору економічного розвитку, тому що вже валовий продукт Китаю, якщо брати номінальний показник, наздоганяє США, а якщо брати за паритетом купівельної спроможності, то Китай – вже економіка номер один у світі», - підкреслив він.

Кущ розповів, що за чисельністю населення Китай природно більший, а зараз основне суперництво буде розгортатися саме у сфері інноваційного лідерства. І виконання завдання по світовому інноваційному лідерству вже поставлене ​​в Китаї зі строками виконання на 2050 рік, підтвердив він, і воно цілком реальне.

«Природно, американці, програвши торгову боротьбу, а ми пам'ятаємо, що всі торгові війни, які Трамп починав з Китаєм, так ні до чого і не призвели. Торговий дефіцит США в торгівлі з Китаєм так і не зменшився, він як продавав свої товари на американському ринку, так і продає. А американці нічого не змогли запропонувати, щоб продавати на китайському ринку. Економічну боротьбу Китай виграє, тому що всі останні кризи зробили Китай тільки сильнішим, в той час як світ падав», - підтвердив він.

Кущ впевнений, що Китаю залишилося перемогти тільки інноваційно і зрозуміло, що американці зараз активно пручаються.

«Але китайці все одно хочуть взяти лідерство, домігшись критичної маси інвестицій в науку, близько 250 мільярдів доларів вони інвестували в наукові розробки за останній рік», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Куща, що обхідний характер російських газопроводів почав складатися вже давно.