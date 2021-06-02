Украина уходит с первых мест повестки дня Америки, потому что она вступает в смертельную схватку со своим геополитическим соперником Китаем. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.
«Соответственно, как это будет происходить, с точки зрения торговли, Китай уже давно победил США, то есть в мировой торговле Китай – бесспорный лидер. Сейчас Китай побеждает с точки зрения экономического развития, потому что уже валовый продукт Китая, если брать номинальный показатель, догоняет США, а если брать по паритету покупательской способности, то Китай – уже экономика номер один в мире», - подчеркнул он.
Кущ рассказал, что по численности населения Китай естественно больше, а сейчас основное соперничество будет разворачиваться именно в сфере инновационного лидерства. И выполнение задачи по мировому инновационному лидерству уже поставлена в Китае со сроками выполнения на 2050 год, подтвердил он, и она вполне реальна.
«Естественно, американцы, проиграв торговую борьбу, а мы помним, что все торговые войны, которые Трамп начинал с Китаем так ни к чему и не привели. Торговый дефицит США в торговле с Китаем так и не уменьшился, он как продавал свои товары на американском рынке, так и продает. А американцы ничего не смогли предложить, чтобы продавать на китайском рынке. Экономическую борьбу Китай выигрывает, потому что все последние кризисы сделали Китай только сильнее, в то время как мир падал», - подтвердил он.
Кущ уверен, что Китаю осталось победить только инновационно и понятно, что американцы сейчас активно сопротивляются.
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«Но китайцы все равно хотят взять лидерство, добившись критической массы инвестиций в науку, порядка 250 миллиардов долларов они инвестировали в научные разработки за последний год», - резюмировал он.
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что обходной характер российских газопроводов начал складываться уже давно.
Также ранее Кущ рассказывал, что именно за последнее время было запущено два основных обходных газопровода.