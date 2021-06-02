Украина уходит с первых мест повестки дня Америки, потому что она вступает в смертельную схватку со своим геополитическим соперником Китаем. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.

«Соответственно, как это будет происходить, с точки зрения торговли, Китай уже давно победил США, то есть в мировой торговле Китай – бесспорный лидер. Сейчас Китай побеждает с точки зрения экономического развития, потому что уже валовый продукт Китая, если брать номинальный показатель, догоняет США, а если брать по паритету покупательской способности, то Китай – уже экономика номер один в мире», - подчеркнул он.

Кущ рассказал, что по численности населения Китай естественно больше, а сейчас основное соперничество будет разворачиваться именно в сфере инновационного лидерства. И выполнение задачи по мировому инновационному лидерству уже поставлена в Китае со сроками выполнения на 2050 год, подтвердил он, и она вполне реальна.

«Естественно, американцы, проиграв торговую борьбу, а мы помним, что все торговые войны, которые Трамп начинал с Китаем так ни к чему и не привели. Торговый дефицит США в торговле с Китаем так и не уменьшился, он как продавал свои товары на американском рынке, так и продает. А американцы ничего не смогли предложить, чтобы продавать на китайском рынке. Экономическую борьбу Китай выигрывает, потому что все последние кризисы сделали Китай только сильнее, в то время как мир падал», - подтвердил он.

Кущ уверен, что Китаю осталось победить только инновационно и понятно, что американцы сейчас активно сопротивляются.

«Но китайцы все равно хотят взять лидерство, добившись критической массы инвестиций в науку, порядка 250 миллиардов долларов они инвестировали в научные разработки за последний год», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что обходной характер российских газопроводов начал складываться уже давно.