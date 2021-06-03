Китай для України фактично замінив ринки збуту Росії та СНД. Про це розповів економіст, експерт з міжнародних питань Руслан Осипенко в програмі блогера Мирослави Бобровської «А як насправді» на YouTube.

«Після 2014 року ми фактично втратили ринок Росії, яка зробила нам транспортну блокаду і ми практично втратили можливість вести торгівлю із країнами СНД. Тому Китай для нас поступово відкриває ринки та нарощує торгівлю, яка зростає на 100%, Китай фактично замінив нам ринки Росії та СНД», - розповів він.

Осипенко вважає, що Україні треба обережно робити різні заяви в сторону Китаю, тому що їм дуже легко перекрити нам торгівлю з ними, бо наш експорт в Китай складає 0,96% від усього китайського імпорту, тобто для них ми є статистична похибка в один відсоток.

«Якщо Китай закриє цей 1%, то вони легко переорієнтуються на інші країни. Наприклад, зерно зможуть закупати у Нової Зеландії, які також є постачальниками та нашими конкурентами. При цьому Китай нічого не помітить, а для України втрата 3-6 мільярдів доларів від торгівлі з Китаєм – це буде суттєво», - впевнений він.

Осипенко сказав, що ця втрата буде набагато суттєвішою, ніж збитки від «Північного потоку-2», за зупинку якого бореться вся країна та уряд, тому що за транзит газу ми втрачаємо 2,5-3 мільярди щорічного прибутку.

«Тому нам треба обережніше поводитись з Китаєм та вибудовувати зважені стосунки на довгострокову перспективу», - резюмував він.

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