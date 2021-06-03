Китай для Украины фактически заменил рынки сбыта России и СНГ. Об этом рассказал экономист, эксперт по международным вопросам Руслан Осипенко в программе блогера Мирославы Бобровской «А как на самом деле» на YouTube.

«После 2014 года мы фактически потеряли рынок России, который сделал нам транспортную блокаду и мы практически потеряли возможность вести торговлю со странами СНГ. Поэтому Китай для нас постепенно открывает рынки и наращивает торговлю, которая растет на 100%, Китай фактически заменил нам рынки России и СНГ», - рассказал он.

Осипенко считает, что Украине нужно осторожно делать различные заявления в сторону Китая, потому что им очень легко перекрыть нам торговлю с ними, потому что наш экспорт в Китай составляет 0,96% от всего китайского импорта, то есть для них мы статистическая погрешность в один процент.

«Если Китай закроет этот 1%, то они легко переориентируются на другие страны. Например, зерно смогут закупать в Новой Зеландии, которые также являются поставщиками и нашими конкурентами. При этом Китай ничего не заметит, а для Украины потеря 3-6 миллиардов долларов от торговли с Китаем – это будет существенно», - уверен он.

Осипенко сказал, что эта потеря будет гораздо существеннее, чем убытки от «Северного потока-2», за остановку которого борется вся страна и правительство, потому что за транзит газа мы теряем 2,5-3 миллиарда ежегодного дохода. Поэтому нам надо осторожнее обращаться с Китаем и выстраивать взвешенные отношения на долгосрочную перспективу, резюмировал он.

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