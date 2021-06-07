Євроінтеграція однозначно підвищить рівень життя в Україні, але й українці переїжджатимуть туди, де рівень розвитку ще вищий. Так сказав український підприємець, політичний діяч, народний депутат України III скликання, лідер партії «5.10» Геннадій Балашов у програмі «Говори про майбутнє» , розповідаючи про те, як Україна може розвиватися в європейському напрямку.

Балашов зазначає, що постійно точаться розмови про вливання світового капіталу в економіку, про створення вигідних умов виробництва і вигідних умов споживання в Україні. «Якщо умови будуть створені – сюди хлинуть гроші. Зазвичай про це говорять всі політики, але не говорять як», - міркує він.

Гість програми звертає увагу на те, що численні підказки іноземних інституцій вигідні лише їм. Він пояснює, що гроші у світі розподілені не порівно, а золотий мільярд – це Центральна Європа. Сюди, каже політик, і сходяться всі грошові потоки, а сам процес не зупинити.

«Тому що ми будуємо країну для них і їм потрібна ще одна європейська країна. По-перше, це звичайно для безпеки, тому що кордони відсуваються туди до Росії. Сьогодні Україна стає бар'єром», - стверджує Балашов. На його думку, Європа очікує спокійну Україну, в якій дороги – хороші, а уряд – надійний, бере кредити і будує вигідні умови корпораціям.

Підприємець попереджає, що, попри наявність корпорацій, робочих місць і високих зарплат, українці просто поїдуть в інші держави, більш розвинені та вигідні.

Нагадуємо, Балашов заявив, що він підтримує євроінтеграцію, оскільки вона краща, ніж олігархічний лад .