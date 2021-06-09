У програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua журналістка Любов Завальнюк повідомила новини в пенсійній сфері, зокрема з приводу перерахунку пенсій, а також розповіла, як в Пенсійному фонді анонімно борються з корупцією.

«Про боротьбу з корупцією: хто кого або в бій ідуть одні «старики» - пенсіонери проти корупціонерів. У Пенсійному фонді завершується спецоперація «настукай на хабарника», яку запустили ще 1 червня», - повідомила Завальнюк.

Вона пояснила, що якщо співробітники Пенсійного фонду стали учасниками корупційної схеми, українці можуть абсолютно анонімно повідомити про це, не виходячи з дому. Для цього потрібно бути застрахованим, або отримувати соціальні послуги, або бути соціальним партнером, головне - бути зареєстрованим в Пенсійному фонді, додала Завальнюк.

Журналістка також зазначила, що для анонімного анкетування не потрібно нікуди виходити: все відбувається онлайн, і для цього не потрібно вказувати свої особисті дані. Також Завальнюк розповіла про перерахунок пенсій.

«Пенсійний фонд вже перерахував пенсію для працюючих пенсіонерів. Податкова служба вже подала звіти про перший квартал цього року і вже на цьому тижні перерахували пенсії 633 тисячам з них 313 тисяч отримають збільшення пенсії на 193 гривні», - каже журналістка.

За її словами, перерахунок проведено тільки особам, які після попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і набули не менше 24 місяців страхового стажу або менше 24 місяців страхового стажу, за умови, що після попереднього перерахунку пройшло не менше двох років.

«Незважаючи ні на що, наша влада не здається. І працює над другою вертикаллю пенсійної системи - накопичувальною. На цьому тижні буде засідати робоча комісія, яка вже сформована», - також зазначила Завальнюк.

Раніше Завальнюк повідомила, що умови отримання і оформлення субсидії стали більш суворими.

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