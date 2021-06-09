Зростання цін на сировинних ринках допомагає економіці України триматися на плаву. Про це розповів політолог Руслан Бізяєв журналістці Любові Завальнюк на каналі Руслана Бізяєва у проєкті «Розвилка» на YouTube.

«Україну намагаються використовувати як інструмент для вирішення своїх завдань. І поки ми будемо перебувати в якості інструменту у світовій геополітиці, ми будемо ставати бідніші, слабшати і нас будуть використовувати всі, кому не лінь. А люди просто звідси будуть їхати, тому поки тут не візьмуться за голову, ніхто нічим не допоможе», - сказав він.

Бізяєв вважає, що при цьому наразі наша економіка потрапила в дуже хорошу смугу за рахунок зростання на сировинних ринках, тому цей рік вона пройде непогано, якщо нічого не зміниться. А ось з наступного року будуть проблеми, впевнений він, тому що ціни на енергоносії наздоженуть ціни на наш експорт.

«Зараз у всьому світі дуже дорожчають ціни на продукти харчування і практично до історичних максимумів піднялися ціни на залізну руду, але при цьому підтягуються ціни на енергоносії, підвищуються податки і з наступного року можуть початися проблеми, які поки вирішуються за допомогою позики під космічні відсотки», - підкреслив він.

Бізяєв повідомив, що наша економіка зараз виглядає як шматок замороженого сала - смачний, але з'їсти не можна.

«Звідси і проблеми, якщо подивитися на первинні ознаки, то долар впав і за цими показниками можна сказати, що гривня зміцнюється, але ж це не так», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Бізяєва, що судячи з останніх заяв Пєскова, Росія не збирається визнавати «ЛДНР».

Також раніше Бізяєв заявляв, що влада намагатиметься тримати баланс і не допускати земельних монополій.