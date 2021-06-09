У програмі «Суть подій» з журналісткою Любов’ю Завальнюк народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Устенко заявив, що протягом всього періоду незалежності в Україні була не земельна реформа, а лише її імітація.

Гість програми стверджує, що фактично Україна має земельний ринок: це 4 млн гектар землі, розпайованої під приватне сільське господарство. «На неї не поширюється мораторій і її можна купувати і продавати. Плюс ті «чудові» схеми з пайовою землею, яку не можна ні купувати, ні продавати», - додає Устенко.

Принагідно він пояснює, як в Україні працювали схеми продажу землі: за договорами міни, оренди на 49 років. Водночас депутат підкреслює, що в старших людей часто купували землю практично за ніщо.

На його думку, проблема полягає в тому, що Україна протягом усієї своєї незалежності так і не мала цивілізованого земельного ринку та нормальних механізмів продажу землі. Устенко зазначає, що в Україні так само, як і в Білорусі, Конго, Північній Кореї, Таджикистані та Венесуелі просто немає земельної реформи. Ця п’ятірка, зауважує депутат, це нерозвинені країни, чиї економіки залишилися далеко позаду.

«Тому, звичайно ж ця реформа важлива і буде втілена нашою командою», - констатує Устенко.

Нагадуємо, Устенко заявив, що українська влада не контролює, що вирощується на полях.

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