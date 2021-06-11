Українців навантажують проблемами, які взагалі не повинні їх цікавити. Це ознаки енергетичної бідності, про яку в програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» розповів експерт з енергетики Андрій Закревський.

«Ти не повинен замислюватися про доступність сервісу. У нас ти повинен це робити постійно. А там, де немає парканів – вигідніше шлагбаум поставити і на цьому заробити. Це мафіозна рентна економіка, або попівська, коли десятину з тебе беруть за те, що ти не повинен взагалі робити. Енергетична бідність починається з того моменту, коли ти думаєш про доступність ресурсу, який можеш брати», - каже Закревський.

Другий момент полягає в тому, наскільки лібералізований ринок.

«Коли ти можеш рости від малого до великого, не думаючи до певного моменту ні про що. У нас це «не думаючи ні про що» полягає в тому, що вдень ти думаєш про денний тариф, а вночі - про нічний. А дванадцять годин ти не думаєш ні про що. Ти швидко впираєшся в стелю й іноді не знаєш, звідки тобі залетить у цій стелі, хто там буде наступний», - зазначає експерт.

Багато перешкод створює Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ).

«Це катастрофа, коли газова свердловина дає газ, все зроблено, але ти не можеш підключитися до магістрального газопроводу документально. У тебе сонячна станція, яка дає електроенергію. Але ти не можеш підключитися, тому що ДАБІ не дає дозвіл. На рівному місці ця штука виникає. Це пляшкові горлечка, які керують усім», - робить висновок Закревський.

Нагадаємо, Романенко розповів, чому Китай став більш пріоритетним партнером, аніж США.

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