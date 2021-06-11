Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла про законопроект, яким буде введено ПДВ при продажу новобудов, і пояснила, як це торкнеться українців.

«Наш уряд знову шокує нововведеннями. Зовсім скоро ми не тільки побачимо, але і відчуємо на собі нові податки як для українців, так і для бізнесу», - заявила Завальнюк.

Вона розповіла, що розробили цей законопроект в Міністерстві фінансів і запропонували ввести ПДВ при продажу новобудов. За її словами, чиновники вирішили піти на випередження критичних висловлювань експертів і голосно проанонсували, що нововведення не торкнуться простих людей.

«Але представники бізнесу, та й ми з вами розуміємо, що ці витрати ляжуть в основу ціноутворення і платити за це будуть знову покупці, тобто ми з вами», - заявила Завальнюк.

Журналістка зазначила, що цей закон торкнеться середнього класу. Також, за її словами, зміни чекають також аграріїв, хоча в Мінфіні присягаються, що простих громадян цей податок не торкнеться і його будуть платити тільки юрособи.

«По ідеї, ця норма не вплине на ціни на житло. Але незалежні експерти говорять зворотне, що ціни на житло можуть вирости. Адже якщо раніше компанії, які продавали житло після побудови, могли робити знижки за рахунок свого прибутку, то тепер їх ціни виростуть. Відповідно, зростання цін на первинному ринку потягне за собою ціни і на вторинному», - розповіла Завальнюк.

Вона каже, що законопроект торкнеться і фізосіб: для них передбачено збільшення ставки податку на дохід (ПДФО) до 18% у разі продажу третьої і наступних об'єктів нерухомості протягом одного податкового року. Журналістка нагадала, що зараз за такі операції ставка податку на доходи другого і наступних об'єктів нерухомості становить 5%.

«За словами юристів, в результаті загальний податок при продажу такого житла буде вище. Тому що, крім ПДФО, ще платиться 1,5% військового збору. Разом, якщо зараз податок при такому продажу складає 6,5%, то він виросте до 19,5%. У міністерстві кажуть, що ця норма не стосується рядових громадян. Продаж трьох і більше об'єктів нерухомості на рік - це бізнес?», - каже Завальнюк.

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