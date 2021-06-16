Для надійності потрібно перевіряти кінцевого бенефіціара недержавного пенсійного фонду. Про це розповіла експертка недержавної пенсійної системи Ольга Бондаренко журналістці Любові Завальнюк у програмі «Суть подій» на YouTube.

«На сьогоднішній день інформації про добровільні пенсійні фонди вже досить багато в інтернеті і її можна почитати, єдине, що попрошу критично ставитися до всієї інформації. Тому що у наших людей є недовіра до фінансових інститутів, тому як ми досить багато вже пережили всіх пірамід і систем, які викликають у нас цю недовіру і осад до всього, що є», - сказала вона.

Бондаренко повідомила, що є багато негативної інформації і позитивної інформації, просто треба намагатися аналізувати, об'єктивно, не впадаючи в крайності і популістські гасла. Є дуже багато фондів на ринку, які активно працюють, вважає вона, а якщо ви бачите, що фонд не дуже активно працює на ринку, то вона б не порекомендувала його.

«На сьогоднішній день такими активними фондами ми організували асоціацію недержавних пенсійних фондів для того, щоб таким чином саморегулюватися і проповідувати ті стандарти роботи, які б ми хотіли, щоб були в Україні. Недержавні пенсійні фонди самі хочуть чистої і щирої роботи, тому що цей бар'єр недовіри хочеться пробити, показуючи роботу максимально прозоро», - резюмував вона.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Дорошенка, що врожай зараз по всіх культурах в Україні буде дуже гарний.

Також раніше Дорошенко пояснював, чому торговельні мережі оформлюють працівників лише через кілька місяців.