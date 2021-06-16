Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран в ефірі програми “А як насправді” з Мирославою Бобровською розповів, з якими проблемами зіткнеться Бюро економічної безпеки.

“Якщо говорити за Бюро економічної безпеки, знаєте, мене менше хвилює можлива несвідомість бізнесу, що він буде платити, чи не буде платити. Мене більше все-таки хвилює, як буде реалізована оця модель. Бо кадри вирішують все… Хто буде працювати, і як буде працювати. Зараз ведеться дуже інтенсивна така боротьба, серед тих структур, які повинні ліквідуватися. Та ж сама податкова поліція. Та ж сама економічна контррозвідка в СБУ. Тобто, уявляєте, це тисячі людей, які завтра будуть на вулиці”, - сказав Михайло Непран.

Він зазначив, що найбільшою проблемою будуть люди, яких наберуть у Бюро.

“Зараз, з одної сторони, створюється таке Бюро — з іншої сторони, йде посилення кримінальної відповідальності за фіскальні злочини. Це не зовсім правильно. Тому що, з однієї сторони, ми наче даємо цукерочку, а з іншої витягуємо батога”, - додав Непран.

Як повідомляла Politeka, Катамадзе заявив про Бюро економічної безпеки, що дуже важливо наймати висококваліфікованих спеціалістів.

Також Politeka повідомляла, що також експерт обґрунтував необхідність реформувати українські правоохоронні органи та створити БЕБ.