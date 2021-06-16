Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран в ефірі програми “А як насправді” з Мирославою Бобровською розповів, з якими проблемами зіткнеться Бюро економічної безпеки.
“Якщо говорити за Бюро економічної безпеки, знаєте, мене менше хвилює можлива несвідомість бізнесу, що він буде платити, чи не буде платити. Мене більше все-таки хвилює, як буде реалізована оця модель. Бо кадри вирішують все… Хто буде працювати, і як буде працювати. Зараз ведеться дуже інтенсивна така боротьба, серед тих структур, які повинні ліквідуватися. Та ж сама податкова поліція. Та ж сама економічна контррозвідка в СБУ. Тобто, уявляєте, це тисячі людей, які завтра будуть на вулиці”, - сказав Михайло Непран.
Він зазначив, що найбільшою проблемою будуть люди, яких наберуть у Бюро.
“Зараз, з одної сторони, створюється таке Бюро — з іншої сторони, йде посилення кримінальної відповідальності за фіскальні злочини. Це не зовсім правильно. Тому що, з однієї сторони, ми наче даємо цукерочку, а з іншої витягуємо батога”, - додав Непран.
Як повідомляла Politeka, Катамадзе заявив про Бюро економічної безпеки, що дуже важливо наймати висококваліфікованих спеціалістів.
73-річна Ротару здивувала зовнішністю, вийшовши в світ вперше за довгий час: "Я сумувала!"
Пропала юна Настуся, батьки молять про допомогу: особлива прикмета дівчинки
Тіна Кароль світилася від щастя на весіллі, вибравши незвичайний наряд: "Про все на світі з тобою забуваю"
73-річна Ротару здивувала зовнішністю, вийшовши в світ вперше за довгий час: "Я сумувала!"
"Конструкція важила майже тонну": балкон з "городом" впав у Харкові, кадри НП
Також Politeka повідомляла, що також експерт обґрунтував необхідність реформувати українські правоохоронні органи та створити БЕБ.