Український політичний оглядач, блогер Руслан Бізяєв у програмі Мирослави Бобровської « А как на самом деле ?» розповів, що буде з офшорами.

«Судячи з останнього рішення G7, в глобальному сенсі офшори будуть множитися на нуль. Але це час, це сила інерції... Швидше за все, ці гроші будуть виводити в якісь тихі гавані. Я не виключаю, що десь в Південно-Східній Азії. Так, це буде дорожче, але що поробиш», - припускає експерт.

Також він розповів, чи допоможе податкова амністія захистити державу від виведення грошей в офшори.

«Той, хто захоче виводити гроші – той буде виводити гроші. Тим паче, давайте не забувати, що виведення капіталу звідси – це ж танго, яке танцюють удвох. Воно вигідне і тут, і там. Це обопільно вигідний процес. А якщо процес обопільно вигідний, значить, завжди будуть шукати лазівки», - каже Бізяєв.

За його словами, закони в Україні пишуться так, щоб їх було можливо обходити.

«Тому я тут глобальну проблему не бачу для тих, хто захоче виводити капітали звідси... Жодних питань немає. Податок на виведений капітал у нас же так досі не прийнятий», - констатує він.

Бізяєв пояснив, якими методами держава буде знаходити тіньові гроші.

«Фіскальні перевірки, постійне декларування... Буде, я думаю, дуже сильно ускладнена процедура отримання кредиту – треба буде купу довідок зібрати, треба буде довести, що це вся власність, якою ти володієш. Інструменти насправді є. Інша справа, як вони будуть працювати. Якщо між цим інструментом і державою буде стояти його величність відкат, то, по суті, нічого не зміниться», - сказав блогер.

У той же час він зазначив, що потрібно дочекатися другого читання цього закону і подивитися, які будуть поправки.

«Поки що, якщо ми візьмемо його філософію, в принципі ідея непогана. Ідея правильна, але ідея несистемна. У нас дуже багато законів, які приймаються, знаходяться поза системною логікою. Якщо є тіньова економіка – завжди є корупція. Скажіть, будь ласка, яким нашим чиновникам і політикам, які зараз себе прекрасно почувають на відкатах, треба рубати сук, на якому вони сидять? Треба для проформи прийняти закон, щоб поставили галочку. Люди ж розбиратися не будуть», - резюмував Бізяєв.

Раніше Politeka повідомляла, що Бізяєв пояснив концепцію Байдена щодо України .