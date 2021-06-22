Поки люди не поміняють свою свідомість і не почнуть бути соціально відповідальними і питати з чиновників, нічого не зміниться. Про це розповіла експерт з економічних питань Юлія Глушко журналістці Любові Завальнюк в програмі «Суть подій» на YouTube.

«Чим більше звернень людей в департамент будь-якої галузі, тим гірше працює цей департамент. У нас є якими критеріями визначати роботу цих галузей, але це не робиться. А чи не робиться це тому, що грошима вигідно управляти в системі, а через це і виходить чиновницька корупція», - розповіла вона.

Глушко вважає, що такого роду корупції відбуваються тому, що самі люди не питають і не цікавляться, куди йдуть гроші. Зараз страйкують ФОПи при цьому, вважає вона, що вони навіть не цікавляться, куди йдуть їхні податки по їх областям.

«Потрібно виставляти бюджети області, районів, мерії на сайт, де у відкритому доступі обов'язково повинна бути вказана заробітна плата всіх директорів департаментів і з цією інформацією має бути ознайомлено мінімум 40% населення. Саме 40%, тому що у нас приходить на вибори голосувати саме такий відсоток населення від надрукованих бюлетенів», - сказала вона.

Глушко впевнена, що після цього якщо за нього проголосує 10% - 15% населення це і буде показник того, що він далі не може займати своє місце або його зарплата повинна опуститися до рівня заробітної плати регіону де він працює.

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