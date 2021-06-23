До 2045 року варто чекати не тільки зменшення розміру пенсії, але й зменшення кількості тих, хто в принципі її матиме. Про це маловтішне майбутнє пенсійної сфери в Україні повідомила журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua, а також розповіла про дефіцит, який має Пенсійний фонд України.

«Як завжди, радіти нічому», - каже ведуча про ситуацію в країні. Вона повідомляє, що дефіцит Пенсійного фонду лише зростає, у той же час Всесвітній банк робить свої погрози, а українці залишаються без пенсійних виплат.

Завальнюк зазначає, що інформація про доходи і витрати Пенсійного фонду України за січень-травень цього року цілком доступна: це 200 і 211 мільярдів гривень відповідно. «Таким чином, дефіцит коштів ПФУ досяг 11 млрд гривень», - підкреслює вона.

Також журналістка розповідає, що ще раніше преса та офіційні джерела повідомляли про доходи Пенсійного фонду сумою в 129 мільярдів гривень, а з держбюджету на пенсійні та інші заплановані витрати виділили 71,1 мільярд гривень. Водночас, каже вона, цьогоріч розмір пенсії зріс на 217 гривень і мінімальна пенсія становить 1769 гривень.

«Ситуація по всій країні плачевна. Пенсіонери не в змозі прожити на пенсію навіть після індексації. Збалансувати рівень пенсій і рівень життя складно, адже нікому наповнювати бюджет Пенсійного фонду», - констатує Завальнюк.

Журналістка зазначає, що молодь працює переважно неофіційно через високі податки і ненадійність пенсійної системи України. А тим часом, додає вона, пенсійна реформа все ще перебуває на стадії розробки і Кабінет міністрів лише збільшує пенсійний вік.

«Картина не дуже вражає, адже всім відомо, що на 13 мільйонів працюючих – 11 мільйонів пенсіонерів. Таким чином бюджет Пенсійного фонду в постійних збитках», - зазначає ведуча. Також вона повідомляє про прогнози Всесвітнього банку: або Кабінет міністрів України вирішить цю проблему, або 11 мільйонів залишаться без пенсії.

Завальнюк розповідає, що при дійсній пенсійній системі через 24 роки лише 70% 60-літніх пенсіонерів матимуть пенсію, решті ж не вистачатиме стажу і доведеться чекати на виплати до 63-65 років. Водночас дефіцит Пенсійного фонду, попереджає вона, вже до кінця цього року може становити 22,9 мільярда гривень.

«Якщо нічого не змінювати, буде не тільки падати розмір пенсії - до 20% від зарплати до 2045 року, але і збільшуватися число тих, хто не заробив на пенсію - до 30% до 2045 року», - констатує журналістка.

Нагадуємо, Завальнюк повідомила, скільки українців матимуть пенсію через 24 роки.

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