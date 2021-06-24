Які наслідки матиме підвищення податків? У своєму блозі економіст Юрій Атаманюк пояснив, що частина ринку й так перебуває в тіні, але підвищення податків призведе до ще більш негативного ефекту.

«Жодна держава у світі не домоглася економічного успіху шляхом збільшення податкового тиску на свій бізнес, тому що це як петля», - підкреслює економіст. Також він пояснює, що сьогодні податкове поле України менш конкурентне, аніж, наприклад, Польщі, Угорщини та Болгарії, а Естонія й зовсім не вилучає податок на прибуток.

Атаманюк стверджує, що підвищення податків аж ніяк не відобразиться на бізнесі чи економіці взагалі позитивно: це не дасть простору для хоч якогось розвитку. Тим не менш, каже він, саме таким шляхом вирішив йти українській уряд і профільний комітет. «Він призводить до тінізації і до подальшого охолодження економіки. Це шлях в нікуди», - підкреслює експерт.

Аби не бути голослівним, він пояснює все на прикладі українського ринку горілки, де обіг становить 30 мільйонів пляшок на місяць, але ще його половина залишається в тіні. Атаманюк зазначає, що лише половина місячного обороту цього продукту перебуває у правовому полі через акциз у 25 гривень з пляшки. Отже, каже він, можна лише уявити, що буде після збільшення податку. Щодо цього економіст іронізує: залишається лише використати санкції проти директорів лікеро-горілчаних заводів.

«Спочатку потрібно подумати, чому у нас 50% ринку в тіні і як зробити, щоб тінь стала «світлом», - зазначає Атаманюк. Він пояснює, що за умови меншого акцизу податки сплачували би всі і в бюджет надходила рівно та сама сума.

Нагадуємо, Атаманюк заявив, що під новий закон про олігархів підпадають тисячі українців.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Атаманюк пояснив, що українські чиновники не впливають на рішення Байдена.