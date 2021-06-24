Колишній глава Державної митної служби Анатолій Макаренко у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів про досвід проведення податкових амністій ​​в різних країнах світу.

«Історія податкових амністій ​​досить довга. Виявляється, одна з перших податкових амністій ​​(якщо не перша) в Європі пройшла відразу після Другої світової війни в Швейцарії. Занадто багато коштів туди загнав фашистський рейх свого часу, і ці гроші треба було якимось чином вибілювати. І через так звану податкову амністію банки ці гроші відбілили і з'явилася така практика податкових амністій», - говорить експерт.

Він зазначив, що через податкову амністію пройшли багато країн світу, а деякі навіть по кілька разів.

«Практично десятки країн пройшли через податкову амністію. Наші близькі й далекі сусіди – та ж Росія, Білорусь ... Казахстан пройшов через 3 податкові амністії. Індія пройшла за 70 років через 10 податкових амністій. Італія пройшла через багато податкових амністій», - сказав Макаренко.

За його словами, світова практика показує, що податкова амністія може бути як успішною, так і безуспішною.

Також він розповів, скільки грошей в український бюджет може потрапити після проведення податкової амністії.

«Мінекономіки оцінило тіньовий сектор нашої вітчизняної економіки (у мене дані за 2019 рік, навряд чи щось змінилося) в 29% ВВП. 29% ВВП країни знаходиться в тіні! Міхеїл Саакашвілі, ґрунтуючись на даних експертів, називає цифру 37 млрд тіньових грошей, які знаходяться в тіньовій сфері. Тобто цифри найрізноманітніші гуляють», - резюмував експерт.

Раніше Politeka повідомляла, що Томенко заявив, що політики повинні здати всю готівку в державні банки.

Також Politeka повідомляла, що Загородній заявив, що Зеленський повинен ветувати закон про податкову амністію.



