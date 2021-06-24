Голова державної митної служби з 2009 по 2010 рік Анатолій Макаренко в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" розповів, хто повинен декларувати свої доходи.

"Можуть всі декларувати свої доходи, крім чиновників, які працювали на державній службі з 1 січня 2010 року. Декларувати необхідно як грошові кошти, так і активи. Будь то цінні папери, метали, нерухомість. Декларувати можуть як резиденти, так і нерезиденти. Ставка для резидента 5%, тобто, ти поклав, умовно кажучи, цю суму, з цієї суми у тебе 5% держава візьме. Для нерезидентів, або майно коли знаходиться за кордоном — 9%", - сказав Анатолій Макаренко.

Він зазначив, що він би робив одну мінімальну ставку, оскільки в успішних країнах з гарною податковою культурою не завжди виходило з першого разу впровадити податкову амністію.

"Є величезний ризик... Недовіра. Саме той клас, на кого повинна бути розрахована амністія, основна маса: громадяни, середній, малий бізнес — я не думаю, що він побіжить відразу в банки показувати свої гроші. Недовіра, нестабільність, невпевненість у завтрашньому дні. Є проблеми... У законі я не знайшов будь-яких каральних заходів і не внесені зміни в певні процесуальні наші кодекси, кримінальний кодекс і так далі. Тобто, ти не амністувався — переслідування не буде. Природно, буде проблема з використанням готівки", - додав Макаренко.

Як повідомляла Politeka, Бізяєв зазначив, що український бюджет наповнюється з двох джерел: це зовнішні запозичення і підвищення податків.

Також Politeka повідомляла, що Томенко заявив, що політики повинні здати всю готівку в державні банки.



