Коли людина кладе гроші на депозит, вона їх декларує і сплачує податок, де гарантія того, що на наступний рік не треба буде платити цей податок щорічно? На це питання спробував відповісти експерт з соціальної політики Андрій Павловський журналістці Любові Завальнюк у програмі «Суть подій» на YouTube.

«В нашій країні абсурд полягає в тому, що влада фактично примушує людину до подвійного оподаткування. Людина працювала, робила грошові збереження, платила з цих грошей податки, клала на депозит, людина платила податок на депозит, а потім їй кажуть: заплати податок ще у 5%», - акцентував він.

Павловський вважає, що влада забирає в тебе податок два рази, спочатку з заробітної плати, а потім ще й з банку за те, що в тебе такі гроші є взагалі. Виходить, що відсоток оподаткування іноді може бути більшим, ніж відсоток за депозит, вважає він, при таких умовах стає не вигідним взагалі працювати з банківською системою.

«Тим більше банки зараз самі за першою вимогою повинні доповідати на свого клієнта в податкові органи. Тепер у людей проблема покласти гроші в банк, якщо ви приносите більше відповідної суми, то банківські працівники з вас всі жили витягнуть, щоб принести купу різних довідок. Треба довести якось їх легальність, тобто людина подумає, махне рукою і знову сховає гроші під матрац», - резюмував він.

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Також раніше Завальнюк розповідала, що Міністерство юстиції своїм наказом ускладнило життя боржникам.