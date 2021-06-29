Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла про можливі нововведення в комунальній сфері та пояснила, чому відмова від встановлення лічильників газу шкодить українцям і державі

«Суми в платіжках українців за опалення і водопостачання будуть зменшуватися. Фішка нововведення в тому, що все буде залежати від наявності або відсутності в складі тарифів витрат на установку будинкових лічильників води і тепла. За рахунок ліквідації додаткових платежів українці зможуть платити за тепло і водопостачання менше, якщо уряд прийме відповідний законопроект», - розповіла Завальнюк.

Але, зазначає журналістка, це поки тільки в планах на найближче майбутнє, а поки реалії нашого життя зовсім інші. Вона додала, що наразі близько 2 млн українських домогосподарств використовують в побуті природний газ і не мають лічильників ¬- вони платять за нормами споживання, а тому часто переплачують.

«До того ж це йде всупереч з законодавством, за яким споживачів, у яких немає лічильників, після 1 січня 2023 року буде відключати від газопостачання. Україна – єдина країна в Європі, яка не має 100% індивідуального обліку природного газу. Це викликає купу незручностей. По-перше, переплачують споживачі: навіть при мінімальному споживанні 1-2 кубометри на місяць вони змушені платити за великі обсяги», - говорить Завальнюк.

Інша незручність, за її словами, виникає вже для постачальників газу і держави в цілому: якщо точно не відомо, скільки газу споживає населення, то не можна спрогнозувати, які запаси газу потрібно робити, наприклад, перед опалювальним сезоном. Більш того, відзначає журналістка, коли немає даних про те, скільки в середньому конкретному споживачеві потрібно газу на сезон, держава не може правильно розрахувати обсяг можливих пільг, і це заважає надавати ті ж субсидії більш адресно і в потрібних обсягах.

«Як покарають, якщо не дозволити встановити лічильник? Все просто: небажаючих платити за даними лічильника будуть переводити на наддорогий тариф. Тим самим «мотивуючи» споживача на установку. Але дозволю собі знову повторитися, що ідея опустити суми комунальних в наших з вами платіжках дуже актуальна для нинішньої влади. З одного боку, люди не можуть потягнути високі тарифи, з іншого - зростання цін на газ і, відповідно, на тепло і гарячу воду – неминуче», - заявила Завальнюк.

Раніше Завальнюк розказала, що для 85% домогосподарств житлова субсидія на наступний період буде призначена автоматично.

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