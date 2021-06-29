У новому випуску програми «Суть подій» з журналісткою Любов’ю Завальнюк експерт з соціальної політики та економіки Олег Пендзин розповів, що на сьогоднішній момент в Україні існує солідарна система нарахування пенсій.
«Це значить, що працююча людина кожного місяця платить соціальний внесок 20% у Пенсійний фонд. Тобто сьогоднішній пенсіонер утримується за рахунок платежів працюючої людини. В Україні зараз 20 мільйонів людей, що знаходяться в працездатному віці, а єдиний соціальний внесок, який є наповнювачем Пенсійного фонду, сплачує 11,5 мільйонів людей», - сказав він.
Пендзин розповів, що на сьогоднішній день зареєстровано 12,5 мільйонів пенсіонерів, тобто на одного працюючого приходиться більше ніж один пенсіонер. Тому ми маємо прямий дефіцит Пенсійного фонду щороку 18-20 мільярдів гривень, підкреслив він, а бюджет кожен рік дотує Пенсійний фонд більше ніж на 200 мільярдів гривень, тому на даний момент не вистачає грошей, щоб забезпечити пенсії в межах солідарної пенсійної системи.
«Середня пенсія на сьогоднішній день складає 3 400 гривень, а прожитковий мінімум, який забезпечує фізіологічне виживання людини протягом місяця, за даними, що надає Мінсоцполітики, складає 4 500 гривень на місяць. З цього можна зробити висновок, що пенсіонер, який отримує середню пенсію, не має коштів, щоб забезпечити своє фізіологічне виживання», - резюмував він.
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