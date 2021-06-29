Політолог Руслан Бортник у своєму блозі розповів, чи чекає Україну підвищення тарифів. За його словами, в світі зростає ціна на енергоносії, а в українських газосховищах накопичено мало газу, тому слід очікувати зростання тарифів, за його словами, мінімум на 30%.
«Ситуація в країні залишається складною. До кінця року планується підвищення тарифів мінімум на 30%. Уже зараз ціни на енергоносії, особливо на газ, зросли в рази в порівнянні з попереднім роком. Зростає ціна на паливо і на всі інші енергетичні продукти», - зазначив Бортник.
За словами експерта, зараз йде світова тенденція подорожчання всіх видів енергоносіїв. За його словами, це торкнеться і України – тарифи зростуть у ціні.
«У газосховищах України накопичено рекордно мінімальну кількість газу, тому вже восени влада зіткнеться з тарифними проблемами. Як їх вирішити без вирішення питання імпортного паритету?», - підкреслив Бортник.
Як зазначив політолог, питання підвищення тарифів без перегляду угод і формул регулювання нашого ринку – не вирішити. На думку Бортника, без кардинальної реформи енергетичного сектора нас чекатиме зростання тарифів і політична криза як наслідок.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Сергій Бабкін у Осадчої потряс новими одкровеннями про зради дружині: "Навіщо ця ганьба..."
Тіна Кароль після зірваного концерту звернулася до українців у зухвалому образі: "Одна така"
"Таке раптове горе": обірвалося життя знаменитої актриси-красуні, перші подробиці
Біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями: "Я розумію, хто це зробив…"
Нагадаємо, Politeka публікувала слова Бортника: Не знаю жодного олігарха, який фінансує безпосередньо партії або бере участь в приватизації.
Раніше для Politeka Бортник розповів, чому Стерненку дали 1 рік умовно.