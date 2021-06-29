Політолог Руслан Бортник у своєму блозі розповів, чи чекає Україну підвищення тарифів. За його словами, в світі зростає ціна на енергоносії, а в українських газосховищах накопичено мало газу, тому слід очікувати зростання тарифів, за його словами, мінімум на 30%.

«Ситуація в країні залишається складною. До кінця року планується підвищення тарифів мінімум на 30%. Уже зараз ціни на енергоносії, особливо на газ, зросли в рази в порівнянні з попереднім роком. Зростає ціна на паливо і на всі інші енергетичні продукти», - зазначив Бортник.

За словами експерта, зараз йде світова тенденція подорожчання всіх видів енергоносіїв. За його словами, це торкнеться і України – тарифи зростуть у ціні.

«У газосховищах України накопичено рекордно мінімальну кількість газу, тому вже восени влада зіткнеться з тарифними проблемами. Як їх вирішити без вирішення питання імпортного паритету?», - підкреслив Бортник.

Як зазначив політолог, питання підвищення тарифів без перегляду угод і формул регулювання нашого ринку – не вирішити. На думку Бортника, без кардинальної реформи енергетичного сектора нас чекатиме зростання тарифів і політична криза як наслідок.

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